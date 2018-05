Scatola nera multiuso per auto, diventa modem wi-fi e rileva guasti

Lo sconto sulla Rc Auto fino al 50% del prezzo annuale è la conseguenza più visibile ma la 'Youmble connect car' del gruppo tecnologico italiano Top Network non vuole essere una mera scatola nera per i veicoli ma punta a divenire un prodotto multiuso che diventi un modem wi-fi per connettere tutti i passeggeri a Internet e uno strumento di controllo - oltre che delle prestazioni, dei consumi e della posizione - anche di eventuali anomalie.



Una funzione quest'ultima che può quindi essere utilizzata dalle concessionarie auto di vendita o noleggio a lungo termine, dalle aziende per tenere sotto controllo la propria flotta aziendale. I veicoli sono così tracciati non solo dal Gps (a scopo di monitoraggio e sistema anti furto) ma anche nel loro utilizzo allo scopo di ottimizzare percorsi e operatività visto che tutti i dati affluiscono a una centrale operativa h24 in grado anche di intervenire in caso di incidente o guasto.



Il patron della Top Network, l'imprenditore Franco Celletti, spiega poi come siano in corso contatti per stipulare accordi quadro con aziende di rilievo istituzionale, aziende di noleggio e compagnie telefoniche con l'idea comunque di raggiungere anche il grande pubblico. Il montaggio della Youmble connect car anche per le sue dimensioni ridotte (è grande poco meno di un pacchetto di sigarette) è infatti molto agevole, richiede solo venti minuti in caso di soluzione completa e un semplice collegamento in caso di black box e telemetria.



Può quindi andare ad equipaggiare la grande massa dei veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore delle norme europee sulle scatole nere (marzo 2018) permettendo loro di beneficiare degli sconti delle compagnie assicurative.



Per Celletti quindi si potrà offrire una soluzione integrata assieme alla Rc Auto che permetta al proprietario di controllare (tramite una app sul suo smartphone) i dati del veicolo.