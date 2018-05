PSA alleata con cinese Punch Powertrain per elettrificazione

ROMA - Punch Powertrain, l'azienda nata dalle ceneri di un ramo della storica Daf che inventò in cambio a variazione continua CVT, è stata scelta dal Gruppo PSA per fornire l'ultimissima generazione di e-DCT che svolgerà un ruolo primario nell'ambito del piano di elettrificazione. Si tratta di un cambio a doppia frizione elettrica (hybrid DT2) dotato di motore 20 kW a 48 Volt equipaggerà tutti i futuri modelli elettrificati dei diversi brand di PSA, compresi i veicoli commerciali leggeri. L'accordo di cooperazione che il Gruppo PSA ha stretto con Punch Powertrain è relativo, si legge nella nota dell'azienda, al rivoluzionario cambio a doppia frizione che permette di ridurre il numero di componenti e dunque il peso e il volume complessivo del propulsore. Questa unità compatta offre prestazioni di ottimo livello e consumi di carburante ridotti a fronte di un costo competitivo.



Le due aziende hanno avviato discussioni per decidere di collocare la produzione in uno dei siti di PSA ed estendere il loro partenariato ad altri ambiti. Punch Powertrain opera attualmente dalle fabbriche di Nanjing in Cina e Sint-Truiden in Belgio. Oltre alla produzione di trasmissioni CVT a numerosi costruttori nel mondo, l'azienda impegnata nello sviluppo di sistemi per veicoli ibridi. Dopo la cessione della DAF Produktie Sint-Truiden NV nata nel 1972 alla Volvo (1975) l'azienda è entrata nel Gruppo ZF nel 1998 e otto anni più tardi l'intero settore delle trasmissioni CVT è stato ceduto alla Punch International. Dal 2009 nella proprietà sono entrati i fondi Drive Train Innovations (DTI), Limburg investment company (LRM), Gimv e Capricorn Ventures - rafforzando la potenzialità di Punch a livello industriale e, infine, nell'agosto del 2016 il 100% delle quote aziendali è passato nelle mani del Gruppo cinese Yinyi, che ha fatto crescere la produzione da 300mila a 1 milione di trasmissioni all'anno.