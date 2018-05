LS2 Helmets fornitore ufficiale del Giro d'Italia 2018

ROMA - LS2 Helmets è fornitore ufficiale del Giro d'Italia 2018.



Il marchio spagnolo sarà presente alla centunesima edizione della manifestazione ciclistica, grazie alla fornitura dei caschi ai motociclisti ufficiali RCS che accompagneranno i ciclisti professionisti al mondo durante le 21 tappe da Gerusalemme a Roma.



La scelta del casco si è rivolta per questa edizione a Valiant, il convertibile della collezione LS2 Urban Commuter caratterizzato da un design innovativo. Valiant è stato scelto dai motociclisti del Giro d'Italia per le sue caratteristiche, perfette per un utilizzo impegnativo come quello che sosterranno nel corso delle 21 tappe: un casco versatile, adatto alla moto ma anche al maxi-scooter, utile per gli spostamenti cittadini ma anche per i medio-lungo raggio e in autostrada. La sua calotta, in tre misure, è stampata in KPA (Kinetic Polymer Alloy), materiale flessibile che rende il casco leggero e molto resistente. La sua forma aerodinamica è studiata per inglobare le prese d'aria superiori e posteriori oltre al sistema di movimento della mentoniera che, una volta sollevata, prosegue la sua corsa di 180° fino alla parte posteriore della calotta. La visiera, antigraffio e anti-UV, è realizzata con tecnologia 3D Optically Correct per evitare le distorsioni ottiche, è dotata di Pinlock 70 Max Vision e della visierina parasole interna TSS (Twin Shield System) che consente una guida sicura in ogni condizione di visibilità. In occasione del Giro d'Italia 2018, Valiant è stato personalizzato in sette colorazioni, selezionate per identificare con rapidità il ruolo dei motociclisti all'interno della carovana: arancio fluo, giallo fluo, blue, grigiotitanio, bianco e bianco/rosso.