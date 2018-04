Negli States i pacchi Amazon consegnati a bordo delle Volvo

ROMA - Gli svedesi della Volvo hanno lanciato in 37 città degli Stati Uniti il servizio di consegna ''a bordo'' dei propri veicoli delle merci acquistate tramite il noto sito di commercio elettronico Amazon. Il servizio, già sperimentato con successo dal 2015 in Scandinavia e in Svizzera, è possibile grazie alla connessione delle vetture alla rete Internet e al sistema di sblocco a distanza delle serrature dei mezzi, la cosiddetta chiave elettronica.



Attivabile con un'app, funziona con tutte le vetture dotate della piattaforma tecnologica Volvo On Call. Utilizzarlo è semplice: basta scaricare sullo smartphone il programma Amazon Key, collegare il proprio profilo registrato nel sito di commercio elettronico all'identità Volvo On Call e scegliere in fase d'acquisto dei beni la consegna ''In car''. Nella fascia oraria del giorno di recapito del pacco, il mezzo andrà posteggiato in un'area limitrofa all'indirizzo indicato dall'automobilista che sarà poi avvisato, a consegna avvenuta.



Sblocco e chiusura delle portiere avverranno via etere, quando il fattorino sarà nei pressi della macchina.



''Semplificare l'esperienza del cliente riveste un'importanza fondamentale all'interno della visione digitale di Volvo - chiarisce Atif Rafiq, Chief Digital Officer del brand nordico -. Poter ricevere un pacchetto che viene lasciato in maniera sicura e affidabile a bordo dell'auto senza dover essere presenti di persona è qualcosa che crediamo molte persone apprezzeranno. Questa combinazione di automobile e servizi commerciali rappresenta l'inizio della prossima ondata di innovazione e noi intendiamo essere protagonisti di questo processo''.