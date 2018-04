Su DS7 Crossback debutta sistema di connessione Huawei

ROMA - Il Suv DS7 Crossback è il primo modello di PSA a essere equipaggiato con la piattaforma Connected Vehicle Modular (CVMP) per le comunicazioni via Internet con le banche dati su cloud e per la gestione di servizi connessi: sviluppata specificatamente dalla Huawei, permette applicazioni che possono interessare i privati, i gestori delle flotte e gli operatori del car sharing.



La nuova soluzione tecnologica, presentata alla Fiera di Hannover (23-27 aprile), rappresenta il primo frutto della partnership siglata dai due gruppi nel novembre del 2017 e, chiarisce il Costruttore francese in una nota, ''permette di usufruire di funzioni come la navigazione connessa, il riconoscimento vocale in 'linguaggio naturale' e un portale di servizi connessi, direttamente dal display di bordo. È possibile accedere allo stato di manutenzione del veicolo, alla cronologia degli spostamenti e alle modalità di guida anche dal proprio smartphone''.



Riguardo alla protezione delle informazioni trasmesse dalla macchina, da Huawei assicurano la massima sicurezza a livello di privacy grazie all'utilizzo della crittografia. Questa nuova piattaforma IoT sarà progressivamente impiegata su tutti i veicoli della multinazionale transalpina. Leon He, direttore della divisione automotive del gruppo cinese, ne sottolinea i possibili sviluppi: ''Per l'industria automobilistica, il segreto di una trasformazione digitale di successo è creare una piattaforma nel cloud. In questo modo sarà possibile raggruppare i produttori, gli ideatori di ecosistemi e i diversi partner per commercializzare insieme prodotti e servizi in tutto il mondo, e fornire servizi di mobilità personalizzati a chi possiede o semplicemente utilizza un'auto''.