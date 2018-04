Michelin lancia pneumatico che consente risparmio carburante

ROMA - Michelin presenta il nuovo X Multi Energy, che completa la gamma di pneumatici per le operazioni di trasporto polivalente/regionale. Si tratta di un pneumatico che, con il Michelin X Multi, sostituisce il Michelin X Multi Way 3D e offre agli operatori del trasporto polivalente/regionale una scelta di prodotti distinti puntando su risparmio di carburante e durata.



Il pneumatico Michelin X Multi è stato lanciato nel 2017 ed offre dal 15 al 20% di chilometraggio in più rispetto alla gamma Michelin X Multi Way 3D. Con Michelin X Multi Energy il risparmio di carburante arriva fino a 1,2 litri ogni 100 km in rapporto al suo predecessore.



La gamma Michelin X Multi propone ai trasportatori la possibilità di scegliere la soluzione adatta alle proprie operazioni (tempo passato sulle autostrade, numero di consegne giornaliere) e priorità (durata dei pneumatici o risparmio di carburante).



È, infatti, il risparmio di carburante che rende Michelin X Multi Energy il primo pneumatico del mercato per il trasporto polivalente/regionale con un occhio di riguardo ai consumi. Il risparmio calcolato è di 1,1 litri di carburante ogni 100 chilometri rispetto alla media dei tre concorrenti premium, equivalente a un risparmio di 3.000 euro, calcolato sulla vita media di un autocarro. Questo è possibile grazie alla mescola innovativa, che migliora l'efficienza, e alle tre tecnologie Michelin Infinicoil (filo d'acciaio continuo avvolto nel pneumatico per aumentarne la robustezza), Regenion (che si compone di una serie di elementi della scultura che si auto-rigenerano chilometro dopo chilometro per migliorare l'aderenza) e Powercoil (che identifica una nuova generazione di cavi d'acciaio leggeri per una maggiore resistenza), integrate in tutti i pneumatici.