Vw sperimenta parcheggio autonomo nell'aeroporto di Amburgo

ROMA - Il gruppo Volkswagen sta sperimentando il parcheggio autonomo all'interno dell'aeroporto di Amburgo. Le vetture Volkswagen, Audi e Porsche si muovono autonomamente verso il posto libero con l'ausilio di una mappa dettagliata della struttura e, per orientarsi meglio, utilizzano marcatori visivi installati all'interno della stessa. In una fase preliminare, questa tecnologia potrà essere utilizzata all'interno di determinate strutture e in condizioni di traffico limitato, ovvero in aree dedicate non accessibili alle persone. Il sistema di parcheggio autonomo sarà testato in modo approfondito prima di essere impiegato. Lo step successivo prevede l'impiego in condizioni di traffico misto: i veicoli in grado di parcheggiare autonomamente si muoveranno all'interno delle medesime aree dell'autosilo utilizzate dalle vetture con conducente. Tutti i veicoli con funzione di parcheggio autonomo saranno equipaggiati con un sistema di rilevamento attivo dell'ambiente circostante, in grado di riconoscere oggetti e di reagire di conseguenza, per esempio evitandoli, rallentando o fermandosi. A tal fine i veicoli saranno dotati di un set di sensori che comprenderà, tra l'altro, sistemi basati su ultrasuoni, radar e telecamere. L'elaborazione dei dati sarà effettuata da un'unica centralina dell'auto.



Inoltre, in qualità di provider di mobilità del futuro, il gruppo Volkswagen fornisce una serie di servizi online gestiti via app attraverso il 'Volkswagen Me'. Alcuni esempi sono l'app 'We Park', già disponibile, e 'We Deliver', che permetterà di consegnare i pacchi ordinati online direttamente a bordo dell'auto. In futuro sarà possibile non solo ricevere pacchi, ma anche far ritirare resi e pacchi affrancati da parte del corriere.