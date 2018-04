I Led di Osram per i fari anteriori dell'ammiraglia A8

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Il costruttore tedesco Audi si avvale di Osram Opto Semiconductors, azienda globale high-tech, per le luci anteriori della nuova ammiraglia. Il Led Oslon Compact PL debutta nell'illuminazione anteriore adattiva della A8, mentre il Led Oslon Black Flat S, nella versione a 3 chip, è utilizzato per generare un fascio luminoso più ampio. Le luci di marcia diurna, invece, montano il Topled.



Nel dettaglio, si tratta di un'innovazione importante, perché il fascio luminoso oscura con maggior precisione i veicoli in arrivo, evitando l'abbagliamento del conducente. Il Led Oslon Compact PL ha un contatto termico elettricamente isolato: con le adeguate tecnologie della piastrina, la connessione termica migliora sensibilmente, e il flusso luminoso è più elevato. La famiglia di Led Oslon Black Flat S è stata invece installata sull'Audi A8 per la prima volta nella versione a 3 chip. Il controllo individuale dei chip permette di adattare il fascio luminoso ai diversi contesti. (ANSA).