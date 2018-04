Flotte aziendali, ok a sistemi per monitorare guida driver

ROMA - Semplificare e rendere più efficiente la gestione quotidiana del parco auto, consentendo ai fleet manager di attuare 'saving' sulla base delle informazioni rilevate in tempo reale sui veicoli e di renderli più sicuri, misurando e migliorando - allo stesso tempo - lo stile di guida dei propri driver. Questi gli obiettivi dai quali si è partiti per lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità dedicata alle flotte aziendali, illustrate dalla società americana LoJack in occasione del Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato ai fleet e mobility manager tenutosi presso l'autodromo di Vallelunga.



La tecnologia LoJack Connect sta puntando sulla telematica al servizio delle flotte attraverso una gamma di servizi a valore aggiunto, come il 'Driving Behavour', il sistema che analizza gli stili di guida dei singoli driver sulla base di alcuni parametri (velocità, partenze e frenate brusche, ad esempio), assegnando loro un punteggio che, in base al grado di correttezza di guida, li qualifica in una di cinque categorie: driver tranquillo, prudente, regolare, nervoso, aggressivo.



Questo monitoraggio consente al fleet manager di intervenire in modo proattivo per aumentare il livello di sicurezza della propria flotta con iniziative mirate, ad esempio attraverso corsi di formazione per i driver meno virtuosi e con premi per i più attenti, ma anche di ottimizzare i costi assicurativi.



Sempre nell'ottica della promozione della sicurezza e del contenimento dei costi assicurativi si inquadra 'CrashBoxx', il sistema di gestione del rischio che fornisce ai gestori di flotte una conoscenza in tempo reale, dettagliata e attiva degli eventi di crash, permettendo assistenza in tempo reale.



Grazie alle informazioni raccolte ed elaborate da LoJack Connect, è possibile monitorare i principali indicatori dei veicoli in noleggio, semplificando la gestione di alcuni momenti critici della locazione (dai citati crash, alla manutenzione, passando per il monitoraggio dei consumi di carburante, i furti, l'analisi degli stili di guida dei singoli driver, i costi e i tempi di riparazione e le multe), generando così saving economici per le aziende e migliorando l'assistenza ai driver.