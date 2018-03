In arrivo Jaguar I-Pace a guida autonoma grazie a Waymo

ROMA - La Jaguar si prepara a entrare nel programma di test per lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma della multinazionale statunitense Waymo, con l'obiettivo di produrre 20.000 I-Pace automatizzate a partire dal 2020. Il prototipo del nuovo modello sarà in passerella al Salone di New York, aperto al pubblico dal 30 marzo all'8 aprile. La Casa britannica ha chiarito che la partnership stipulata è a lungo termine, che il primo esemplare del Suv elettrico del Giaguaro inizierà i test nel 2018, per entrare entro i successivi due anni a far parte della flotta della società nata dal progetto Google car. L'obiettivo è sviluppare ''il primo veicolo Premium elettrico autonomo adibito a servizi di trasporto senza conducente della Waymo''. Le due aziende, chiarisce la nota diffusa congiuntamente, collaboreranno alla progettazione e all'ingegnerizzazione della vettura a guida autonoma. I primi test inizieranno durante l'anno: ''Le prove su strada - si legge - e l'acquisizione di dati relativi a situazioni di vita reale, consentiranno agli ingegneri Waymo e Jaguar Land Rover di affinare le tecnologie, ottimizzando sicurezza e affidabilità. Fino a 20.000 I-Pace saranno completate nei primi due anni di produzione e saranno disponibili per gli utenti dei servizi Waymo senza conducente, che presentano un potenziale di un milione di corse al giorno''.



E' il caso di ricordare che nel 2018 Waymo lancerà il primo servizio di trasporto autonomo del mondo, basato su un'app che permetterà di richiedere in tempo reale l'invio di un veicolo senza conducente. ''Siamo certi che i passeggeri della Waymo - ha chiarito John Krafcik, chief executive officer della società statunitense - ameranno l'esperienza prestigiosa, divertente e sicura che la Jaguar I-Pace saprà offrire loro''.