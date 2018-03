Sulle Bentley cassaforte con apertura con impronta digitale

ROMA - Sulle Bentley Bentayga modello 2018 sarà possibile ordinare una piccola cassaforte dotata di sistema ad apertura con impronta digitale. Il vano di sicurezza, azionabile tramite il sistema biometrico, è posizionato nel tunnel centrale, tra le due poltrone, ed è completamente nascosto alla vista dal bracciolo, di tipo sollevabile. Appoggiando l'indice sul sensore di sblocco, il proprietario del veicolo può avervi accesso. Il nuovo vano risulta utile quando si affida la vettura a un parcheggiatore e non si vogliono portare con sé oggetti di valore di normale utilizzo a bordo.



Proposto dal reparto di personalizzazione Mulliner, il Biometric Secure Storage ha pareti in alluminio e, in caso di malfunzionamento o di emergenza, può essere aperto anche con una chiave di sicurezza: al suo interno c'è spazio a sufficienza per celare un orologio, del danaro, gli occhiali da sole o un portafogli. Le due prese di ricarica di tipo USB permettono anche la ricarica di smartphone o di smartwatch.