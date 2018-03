Elon Musk, bus sotterranei da 200 km/h in futuro trasporti

Bus navetta di piccole dimensioni capaci di viaggiare in tunnel sotterranei a oltre 200 km/h: così l'imprenditore statunitense Elon Musk, fondatore della Casa automobilistica di veicoli elettrici Tesla Motors e dell'impresa aerospaziale SpaceX, vede il futuro del trasporto pubblico. Musk ha mostrato questa sua nuova ''vision'' in un filmato lanciato su Twitter il 9 marzo.

In soli tre giorni l'animazione ha totalizzato oltre 4,21 milioni di visualizzazioni. Nelle immagini si vedono le navette, che possono accogliere passeggeri, anche con bicicletta al seguito, caricarli al livello del suolo per poi sparire sottoterra, dove viaggiano a velocità elevata all'interno di tunnel sotterranei. Musk ha accompagnato il cortometraggio con un tweet: ''La Boring Co urban loop system - scrive - potrebbe realizzare migliaia di piccole stazioni delle dimensioni del singolo spazio di parcheggio di un veicolo che potrebbero portarti molto vicino alla destinazione desiderata e si fondono perfettamente nel tessuto di una città, piuttosto che avere un piccolo numero di grandi stazioni della metropolitana''.