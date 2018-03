Pirelli P Zero Color Edition, gomme dal look personalizzato

GINEVRA - Ad un anno dalla presentazione, tornano sotto i riflettori del Salone di Ginevra gli speciali Pirelli P Zero in edizione colorata, già sul mercato - anche attraverso lo shop on-line che permette di configurare la scelta - e ora disponibili in una vasta gamma di tinte. Rispetto alla prima gamma della Color Edition, composta da 5 colori di base per la fascia sul fianco e i lettering, ora le possibilità di scelta sono diventate 7 (rosso, giallo, verde, azzurro, arancione, grigio e bianco) oltre a centinaia di altre tinte personalizzabili.



La gamma P Zero Color Edition è stata pensata per calzare le vetture delle Case automobilistiche prestige - come Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, McLaren, Pagani - ed è ora disponibile al ricambio, in una gamma di dimensioni adatte a molti modelli di fascia alta con cerchi da 19 pollici in su. Un importante arricchimento per il look e l'esclusività di berline sportive, hypercar e supersuv, che è apprezzata da costruttori ed elaboratori. Lo dimostra la presenza della P Lunga nel 60% degli equipaggiamenti delle auto prestige esposte al Palexpo'. Le tecnologie esclusive di Pirelli hanno consentito di individuare opportune soluzioni per l'applicazione del colore in questa serie speciale del P Zero, grazie all'utilizzo di materiali che, pur non modificando le caratteristiche prestazionali della gomma, creano una barriera protettiva che permette di mantenere la brillantezza e riduce il rischio di screpolature, causate dal tempo e dall'usura.