PSA e Qualcomm collaborano per sfruttare il 5G nelle auto

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Nell'ambito dell'evoluzione consentita dal 5G - lo standard di comunicazione che permetterà di far viaggiare le informazioni velocemente e senza fili in un nuovo ecosistema digitale espanso - la tecnologia di comunicazione C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) rappresenta una tappa importante per la futura diffusione dei veicoli autonomi e, in generale, per una maggiore sicurezza stradale. A questo scopo roupe PSA e Qualcomm Technologies hanno accelerato i test per l'integrazione della tecnologia di comunicazione C-V2X nei veicoli del Gruppo. Uno degli obiettivi consiste nel collaudare questa tecnologia come prima tappa dell'adozione della 5G nel settore automobilistico, con comunicazioni dirette tra veicoli. Già dal febbraio 2017, quando si sono svolti i primi test, le due aziende collaborano per collaudare la tecnologia C-V2X secondo le specifiche del 3GPP (3rd Generation Partnership Program) sulla banda dei 5,9 GHz. Questa tecnologia potrà essere sfruttata nell'ambito del sistema di trasporto intelligente (STI) e delle comunicazioni che passano attraverso le reti di tutti gli operatori delle telecomunicazioni commerciali.



Nel prossimo mese di marzo a Rennes - in occasione dell'evento in&Out sulle mobilità digitali - alcune vetture PSA equipaggiate con la tecnologia C-V2X, che integra il chip 9150 C-V2X e la piattaforma di riferimento Qualcomm, consenteiranno di verificare le opportunità di utilizzo per assistere il conducente. E' il caso di auto che comunicano tra loro per segnalarsi reciprocamente potenziali pericoli sul ciglio della strada, come mezzi che procedono lentamente o veicoli fermi.



La tecnologia C-V2X è una soluzione di comunicazione tra i veicoli e tra i veicoli e l'infrastruttura, che contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale, a rendere più fluido il traffico stradale e ad adottare la guida automatizzata. Oggi vi lavorano più di 70 membri nel mondo tra i quali i costruttori automobilistici e i loro fornitori, alcuni operatori della telefonia mobile, fabbricanti di semiconduttori, fornitori di attrezzature per i test e fornitori di software e di equipaggiamenti STI (sistemi di trasporto intelligenti).



Nella nuova versione più evoluta, la tecnologia C-V2X integrerà la funzione 5G New Radio (NR) che offrirà la connettività a banda larga a bassissima latenza, e una grande affidabilità per casi di uso avanzati nel campo della guida autonoma, soprattutto grazie a sensori a banda larga, alla condivisione di contenuti e aggiornamenti e alle mappe HD 3D. Per favorire l'espansione mondiale dell'ecosistema C-V2X, Groupe PSA di recente è entrato a far parte della 5G Automotive Association (5GAA). Quest'organizzazione interprofessionale promuove le comunicazioni C-V2X, sia dirette che attraverso le reti. (ANSA)