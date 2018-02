Con TomTom On-Street Parking il posto è quasi assicurato

ROMA - Sono 100 le città europee in cui è disponibile il nuovo servizio TomTom On-Street Parking che fornisce in tempo reale le informazioni sulla probabilità di trovare un parcheggio nella zona in cui transita l'auto. TomTom On-Street Parking valuta la situazione lungo le strade attraverso i dati forniti dai veicoli e trasferisce sulle mappe digitali le indicazioni grafiche sulla facilità, o non, di trovare un posto libero comprendendo anche i parcheggi gratuiti. Questa funzionalità rappresenta un importante vantaggio rispetto ai servizi analoghi che, 'tracciando' esclusivamente le aree di sosta a pagamento, forniscono risultati limitati a specifiche aree e strade. TomTom On-Street Parking, che dal suo lancio è stato premiato con l'Automotive Innovation Award agli AIA 2017 e dal TechXLR8 Award for Innovation in Mobility Services alla London Tech Week 2017, è disponibile sia per gli OEM che per le aziende clienti.