Byton punta a modello elettrico premium a guida autonoma

ROMA - A pochi giorni dal debutto, avvenuto a gennaio al CES di Las Vegas, il nuovo costruttore cinese di veicoli elettrici premium Byton ha annunciato l'avvio di una collaborazione con il fornitore di tecnologie per la guida autonoma Aurora che ha sede nella Silicon Valley, in California. Nei prossimi due anni - si legge nella nota congiunta - le due aziende lavoreranno per l'applicazione e la messa a punto dei sistemi di autonomous driving di Aurora, una start up americana di grande successo visto che sta già collaborando con i maggiori costruttori di auto (tra cui Volkswagen e Hyundai) per lo sviluppo di modelli a guida autonoma di livello 4 e livello 5. Grazie a questa nuova partnership Byton dovrebbe essere, secondo le dichiarazioni di Daniel Kirchert, presidente e co-fondatore del brand cinese, il primo costruttore a portare sul mercato modelli elettrici premium con capacità di guida autonoma dei massimi livelli (4 e 5) per offrire a specifici gruppi di utenti - come i 6 milioni di disabili che negli Stati Uniti hanno problemi di mobilità individuale - soluzioni adatte a risolvere le loro necessità.