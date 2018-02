Arriva Tom Tom Audio Traffic,info personalizzate su traffico

ROMA - Tom Tom ha annunciato il lancio del nuovo TomTom Audio Traffic, dispositivo che rileva e fornisce informazioni sul traffico al conducente in modo non intrusivo. L'audio sul traffico è disponibile attraverso l'Api (application programming interface) per gli sviluppatori che permette di offrire ai guidatori bollettini sul traffico vocali, personalizzati in base al proprio itinerario- La nuova Api, che si basa sul TomTom Traffic Live e sviluppata in collaborazione con il provider di applicazioni multimediali Duel, può essere facilmente integrata in servizi di musica in streaming, internet radio e assistenti vocali. ''Tom Tom Audio Traffic è la prossima generazone di radio-bollettini sul traffico - ha detto Ralf-Peter Schäfer, a capo dell'unità Traffic&Travel di Tom Tom - offrendo un'incredibile opportunità alle aziende che vogliono catturare l'attenzione dei conducenti''. Il servizio al momento è disponibile in inglese, tedesco, francese, italiano e olandese.