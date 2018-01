Arriva l'app che ti consegna la spesa direttamente in auto

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Seat e Saba, azienda che si occupa dello sviluppo di soluzioni di mobilità urbana specializzata nella gestione dei parcheggi, presentano Droppit, l'applicazione che consentirà di fare la spesa in un supermercato virtuale e ricevere gli acquisti direttamente nella propria auto, precedentemente posteggiata in un parcheggio Saba. Il test pilota del progetto, che vede la collaborazione del marketplace di supermercati Deliberry e la società di messaggeria Glovo, verrà effettuata in due parcheggi Saba di Barcellona (nello specifico, quelli di Pau Casals e di Lluís Companys) e avrà una durata di sei mesi. In questa prima fase, Droppit - disponibile sia per iOS, sia per Android - consentirà al cliente di fare e ricevere la spesa tramite Deliberry, che si occuperà degli acquisti nel negozio fisico e della consegna all'auto dell'acquirente. Allo stesso tempo, sarà possibile contattare Glovo per ricevere qualsiasi tipo di commissione, sempre nei due parcheggi coinvolti. Il cliente consegnerà le chiavi dell'auto al personale Saba, incaricato di accompagnare il fornitore e riporre la spesa all'interno dell'auto. L'obiettivo, in futuro, sarà poi di semplificare il processo, utilizzando una tecnologia che permetta ai fornitori del servizio di accedere direttamente all'auto, con riconoscimento tramite impronta digitale reso possibile dalla stessa app.



Droppit rientra nell'accordo di collaborazione conclusosi tra Luca de Meo, presidente di Seat, e Josep Martínez Vila, amministratore delegato di Saba, lo scorso maggio, in occasione del Salone dell'Automobile di Barcellona. Per Saba, l'obiettivo di questa partnership è unirsi all'ecosistema digitale Seat per lo sviluppo di servizi relativi all'auto e ai parcheggi.