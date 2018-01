Dal Giappone le pantofole che si parcheggiano da sole

ROMA - Anche le pantofole, come le auto, possono oggi parcheggiarsi da sole, nell'apposita scarpiera. La novità arriva dal Giappone e a lanciarla è Nissan che ha messo a disposizione la tecnologia ProPilot utilizzata sulle sue auto, anche per l'uso quotidiano. Un hotel giapponese mette infatti a disposizione degli ospiti una serie di insoliti comfort: le pantofole, i tavolini e i cuscini da pavimento che si riordinano da soli.



A prima vista, il ProPilot Park Ryokan sembra un qualsiasi albergo tradizionale giapponese: le pantofole ordinatamente allineate all'ingresso, camere tatami arredate con tavolini bassi e cuscini sui pavimenti perfettamente ordinati.



La particolarità di questo ryokan hotel è che pantofole, tavolini e cuscini sono provvisti di una speciale versione della tecnologia di guida autonoma ProPilot Park di Nissan: quando non vengono utilizzati, premendo un pulsante, tornano automaticamente nelle rispettive posizioni.



Nissan offrirà a una coppia di viaggiatori la possibilità di trascorrere una notte presso il ProPilot Park Ryokan di Hakone, in Giappone. Per provare a vincere, i partecipanti devono pubblicare un post su Twitter con gli hashtag #PPPRyokan #wanttostay, da oggi e fino al 10 febbraio.