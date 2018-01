Su Ford EcoSport chiamata d'emergenza con Sync3

ROMA - Sul nuovo EcoSport la Ford presenta un dispositivo di chiamata di emergenza collegato al sistema multimediale Sync3 che, in caso di incidente, è in grado di avvertire automaticamente i soccorsi, fornendo le coordinate satellitari della posizione del veicolo. L'Emergency Assistance Galileo funziona tramite il Sync3 e per comunicare con la centrale operativa sfrutta la connessione telefonica del cellulare del guidatore (ove presente), collegato al sistema tramite Bluetooth. Per funzionare, quindi, non richiede sottoscrizioni o abbonamenti specifici. Entro il 2018, chiariscono da Ford, "sarà disponibile in ogni nuovo modello di veicolo in Europa e fornirà servizi di navigazione potenziati, consentendo anche l'uso del sistema di chiamata di emergenza eCall". "Lo sviluppo dell'Emergency Assistance - spiega la Casa -, disponibile a bordo della nuova EcoSport, nasce come esempio della democratizzazione delle tecnologie, alla base dei valori identitari di Ford che, per primo, svincolando il sistema da servizi integrati di bordo, collegati ad abbonamenti o call center, ne ha garantito l'accessibilità al grande pubblico".



Per presentare questa novità tecnologica la Filiale italiana della Casa dell'Ovale Blu ha organizzato un'originale "experience" presso il Centro Spaziale del Fucino (L'Aquila), fiore all'occhiello di Telespazio. Alcuni esemplari del nuovo Ecosport hanno scorrazzato intorno al primo e più importante teleporto al mondo: conta 170 antenne e 22 sale di controllo e ha una visibilità su oltre 250 satelliti geostazionari, in orbita intorno alla Terra.