Bugatti realizza prima pinza freni in titanio con stampa 3-D

ROMA - Bugatti, il costruttore delle hypercar dalle prestazioni e dal prezzo record, stabilisce un nuovo primato. La Casa di Molsheim presenta infatti la più grande pinza freni mai prodotta al mondo (41 cm di lunghezza, 21 di larghezza e 13,6 di altezza) e, soprattutto, il pezzo meccanico funzionale in titanio stampato in 3-D di maggiori dimensioni mai realizzato. Frutto di una collaborazione tra Bugatti Development Department e il Laser Zentrum Nord di Amburgo, questa pinza è realizzata in una speciale lega di titanio - denominata Ti6AI4V - che è utilizzata principalmente nell'industria aerospaziale e che vanta eccezionali doti di resistenza (125 kg per mm quadro).



Queste speciali pinze hanno un peso di soli 2,9 kg ciascuna, contro i 4,9 di quelle realizzate con il metodo tradizionale della lega di alluminio.