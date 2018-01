Opel, Insignia e Vivaro Life premiati per connettività

ROMA - 'Eroi della digitalizzazione': così Auto Bild e Computer Bild, due delle principali pubblicazioni specializzate tedesche, descrivono i vincitori dei 'Connected Car Awards 2017'. Circa 15.000 lettori delle due riviste hanno partecipato alle votazioni e i due modelli Opel Insignia e Vivaro Life hanno prevalso nelle rispettive categorie: l'ammiraglia del marchio ha convinto il pubblico per la completezza dell'offerta di connettività ottenendo così il premio 'Connected Car'. Opel Vivaro Life invece è stato votato 'Connected Camper', una categoria introdotta per la prima volta quest'anno, grazie al sistema Navi 80 IntelliLink e alle informazioni sul traffico in tempo reale.



''Da diversi anni Opel è uno dei leader nel settore della connettività e dell'infotainment sui veicoli. I nostri sistemi IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, e la completezza dei servizi offerti da OnStar trasformano la guida in un'esperienza multimediale - ha dichiarato Michael Lohscheller, ceo di Opel, ritirando i premi consegnati da Stephan Fritz, general manager Auto Bild Group, e Tomas Hirschberger, vice direttore di Auto Bild -. Siamo molto felici che i lettori di Auto Bild e di Computer Bild abbiano premiato la nostra offerta digitale con i 'Connected Car Awards''. L'attuale generazione di Opel Insignia si distingue per il sistema di infotainment IntelliLink e OnStar, il servizio di connettività e assistenza personale. I sistemi IntelliLink di ultima generazione, dotati di comandi vocali e di schermi touch a colori grandi fino a otto pollici, sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, e portano il mondo degli smartphone a bordo della vettura. Inoltre il Digital Audio Broadcasting (DAB+) aumenta il numero di stazioni disponibili e la qualità della ricezione. OnStar1 , il sistema di connettività e assistenza personale, trasforma Insignia in un hotspot Wi-Fi mobile e offre numerosi servizi che vanno dal download destinazioni alla chiamata automatica in caso di incidente. In abbinamento con il sistema Navi 900 IntelliLink, le destinazioni fornite dall'operatore OnStar o inviate in anticipo con la app per smartphone myOpel possono essere caricate automaticamente sul navigatore.