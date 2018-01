Da Mercedes l'app per piloti che segnala i 'volanti' liberi

ROMA - Alla 24 Ore del Dubai, in programma dal 12 al 13 gennaio, la Mercedes-AMG lancerà l'app Race Scout, si tratta di un nuovo software per smartphone e tablet che punta ad aiutare piloti e scuderie a concludere abbinamenti per le gare. Sviluppata in collaborazione con Lab1886, questa piattaforma online ''offre alla community globale di appassionati del mondo delle corse - sottolineano dalla Germania -, possibilità ottimali di comunicazione e scambio d'informazioni. Strumento trasversale sia rispetto ai costruttori sia alle serie, Race Scout si rivolge ai team del Motorsport e ai piloti, offrendo la possibilità di assegnare o richiedere posti liberi al cockpit di vetture da competizione''.



Con un semplice tocco dello schermo, con Race Scout sarà così possibile conoscere gli impegni dei vari team, chi è in cerca di piloti e i 'caschi' liberi per un'auto.



In merito al periodo di rodaggio dell'app, dalla Casa tedesca chiariscono che alla prova di endurance prevista in Dubai i piloti e i team presenti "potranno registrarsi per la prima volta tramite www.racescout.com come persone interessate e utenti, prima che la app sia lanciata in modo ufficiale''. Il programma sarà poi disponibile gratuitamente per telefonini iOS su Apple Store da aprile del 2018.



Il target di riferimento di Race Scout sono team e piloti amatoriali e professionali, indipendentemente da serie, classi e marchi delle vetture. Dopo aver effettuato il log-in, si possono creare le proprie pagine di profilo ed editarle. Nel sistema sono già memorizzate numerose gare dei campionati GT3 e GT4, così da semplificare l'immissione e la ricerca dei dati.



''Diverse funzioni di filtro - anticipano gli sviluppatori - consentono di eseguire ricerche in base a opportunità d'ingaggio idonee o caratteristiche specifiche dei piloti. Tramite un servizio messenger integrato, piloti e team manager possono infine avviare una conversazione privata direttamente nell'app e definire i dettagli della possibile collaborazione''.