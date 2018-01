Magneti Marelli al CES con connettività e guida autonoma

ROMA - La Magneti Marelli prenota un posto da protagonista per quello che riguarda connettività e guida autonoma, all'imminente CES di Las Vegas, in programma dal 9 al 12 gennaio. L'azienda italiana, infatti, presenterà alla kermesse dell'elettronica interessanti novità in questi due ambiti, fra cui spiccano i proiettori con tecnologia radar e Lidar integrata. Sotto i riflettori anche altre soluzioni, fra cui quelle per elettronica, illuminazione e powertrain, con particolare attenzione alle alimentazioni ibride ed elettrica.



Il tema dell'installazione di 560 metri quadrati allestita presso il Wynn Hotel è "Sense What's Coming" e riguarda in particolare tre aree dell'automotive che si stanno evolvendo rapidamente e che, chiarisce il Costruttore "consentiranno ai veicoli di 'percepire' e connettersi con l'ambiente circostante, comunicare informazioni rilevanti a conducente e passeggeri e soddisfare requisiti rigorosi a livello di sostenibilità ambientale e sicurezza". Ecco quindi, innanzitutto, i nuovi proiettori con integrati radar e scanner laser Lidar, installati al CES su un veicolo di serie: una soluzione che permette una riduzione dei costi di produzione e di peso, eliminando la necessità di ulteriori cablaggi e connessioni e dell'allocazione separata delle varie componenti nell'ambito del veicolo. In passerella anche videocamere, sensori, dispositivi per le trasmissioni da veicolo a veicolo e da veicolo a infrastrutture (V2X). Spazio anche a soluzioni per le auto ibride in grado di abbattere consumi ed emissioni. Tra queste da segnalare un "mild hybrid" da 48 volt con motogeneratore BSG che sostituisce l'alternatore tradizionale e permette il recupero dell'energia in frenata, poi utilizzata per soddisfare le necessità del propulsore a combustione interna e per alimentare l'impianto elettrico della vettura. Tra le varie pèroposte c'è anche un modulo inverter di potenza da 400 volt che assicura una modalità di marcia elettrica a medio raggio, per un'autonomia media di circa 50 km per singola ricarica.



Per l'illuminazione da segnalare varie soluzioni: dal modulo di dimensioni ridotte, con tecnologia scalabile, per applicazioni in spazi ristretti, fino all'84 pixel ad alta risoluzione, dai proiettori laser ai gruppi ottici posteriori full LED, sino a un prototipo di fanale con tecnologia OLED. Nell'ambito Interfacce Uomo-Macchina Avanzata (HMI) in mostra uno schermo con tecnologia AMOLED (diodo organico a emissione di luce a matrice attiva) dallo spessore di soli 1,5 mm, montato su una superficie curva, oltre a quadri strumenti con tecnologia analogica, ibrida e 'full digital'. In merito alle novità esposte al CES, Pietro Gorlier, CEO di Magneti Marelli, sottolinea: "Il nostro know-how nel campo della tecnologia automotive aiuta gli OEM a stare al passo con l'evoluzione industriale del settore, dal momento che offriamo soluzioni sia per i veicoli di oggi che per le auto del futuro.



La nostra capacità di operare in modo trasversale tra le varie aree di business e di integrare diverse tecnologie a bordo del veicolo, per offrire la miglior esperienza possibile all'utente, è il nostro elemento distintivo".