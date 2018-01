Da Continental piattaforma flessibile per la guida autonoma

ROMA - L'industria dell'auto, impegnata nell'introduzione di modelli aguida autonoma, ha a disposizione una nuova piattaforma di elaborazione altamente flessibile che permette di gestire un'enorme quantità di dati, come quella generata dai sensori e da altri dispositivi - come radar, fotocamera, LiDar e input provenienti dalle mappe digitali - che sono indispensabili per il corretto funzionamento dei veicoli senza guidatore. Questa innovativa soluzione sarà presentata nei prossimi giorni al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas da Continental che ha sviluppato questa specifica combinazione tra hardware e software nel proprio centro di ricerca e sviluppo di San Jose in California in stretta collaborazione con Xilinx.



Questa unità di controllo per la guida assistita e automatizzata consentirà ai clienti di Continental di arrivare sul mercato più velocemente attraverso il framework OpenCL (Open Computing Language), standardizzato di Khronos Group. La piattaforma prevede un'unità di elaborazione centrale (CPU), un'unità di elaborazione grafica (GPU), un processore di segnale digitale (DSP) e - ora con l'aiuto della tecnologia programmabile di Xilinx - una soluzione di accelerazione dell'hardware personalizzabile con una elevata libertà di ottimizzare le prestazioni. ''Xilinx è orgogliosa di collaborare con Continental nello sviluppo dell'unità di controllo guida assistita ed automatizzata - ha detto Willard Tu, senior director automotive market di Xilinx - che consente la creazione di un ecosistema per la guida automatizzata. Abbracciamo lo spirito di una piattaforma hardware collaborativa piuttosto che legare le aziende a un'architettura proprietaria''.