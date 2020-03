Coronavirus: Motoclub vigili fuoco di Terni in aiuto ai malati

Gli 'angeli' sulle due ruote del Motoclub vigili del fuoco di Terni in aiuto ai malati di sclerosi multipla nell'emergenza coronavirus. I motociclisti si sono recati negli ospedali di Terni e Orvieto e, dopo aver prelevato dei farmaci per conto dell'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), hanno svolto sei consegne nelle due città e poi a Narni, Baschi e Campello sul Clitunno.

Il servizio è svolto da una decina di soci del motoclub, pompieri e non, che a turno faranno le consegne, in assoluto rispetto del decreto governativo per l'emergenza legata al Covid-19 e al codice della strada.

"Ci preme sottolineare - spiega una nota del Motoclub - il completo appoggio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni all'iniziativa, svolta dai vigili fuori dal servizio in turno libero in modo completamente volontario".