Automobili di carta e cartone per ingannare il tempo in casa

Dal mondo dei motori, si tratti di automobili, camion e macchine da corsa, arrivano tanti spunti per inventare giochi e altri passatempo, perfetti per rendere più facile lo stare a casa. Il magazine francese Auto Plus ha raccolto una serie di idee e suggerimenti, tutti accomunati da un elemento oggi irrinunciabile: utilizzare oggetti e materiali già disponibili nei cassetti, nei ripostigli o ancora riciclando scarti domestici.



E' il caso degli scatoloni di cartone - sempre più diffusi perché legati alle consegne dell'e-commerce - con cui si possono realizzare veicoli a grandezza di bambino, da completare con elementi esterni (la pellicola di alluminio è perfetta per mascherine e fari) o interni, come un piccolo sgabello o un secchio rovesciato per creare i sedili.



Il tubo di cartone che resta quando finisce il rotolo della carta igienica o della carta assorbente da cucina è invece la 'base' ideale per una monoposto di Formula Uno o, se si dispone dei materiali, di una intera scuderia. Le ruote si ritagliano da cartone più spesso e possono essere fissate in tanti modi, anche lasciandole libere di girare. Pennarelli e tempere servono a creare la livrea preferita.



Per costruire una divertente e 'compatta' monoposto - che non ingombra troppo nelle case piccole - si possono utilizzare mollette in legno per i panni, bottoni e piccoli ritagli di cartoncino. La libertà creativa è assoluta e gli alettoni non devono rispondere alle norme FIA.



Un palloncino (quelli che si tengono nei cassetti per animare le feste), una cannuccia e qualche pezzo del Lego, o anche un veicolo giocattolo già in casa, servono invece per costruire la macchina da corsa 'a razzo', o meglio ad aria compressa. Come spiegano perfettamente le immagini pubblicate da Auto Puls, basta fissare l'insieme palloncino-cannuccia (cioà il sistema propulsivo) al veicolo, e poi 'caricare' soffiando la riserva di energia.



C'è anche una variante di queste automobiline con sistema di spinta 'integrato'. Usando il cartone e un po' più di attenzione nel tagliare i vari elementi, si può realizzare una Formula Uno autoportante, con scocca che circonda il 'motore' cioè la cannuccia. Per riprodurre le ruote, con una larghezza adeguata, vanno recuperati i tappi delle bottiglie del latte o dell'acqua.



Il solito cartone, non troppo rigido, e la solita tempera sono gli elementi di partenza per costruire un vero museo dell'auto del dopoguerra, partendo - come suggeriscono gli esperti francesi - dal Maggiolino. Infine relax totale (ma il gioco è consigliato ai più grandicelli ed anche ai 'piccoli' di età avanzata) con gli origami. Diversi tutorial online - https://www.youtube.com/watch?v=rBv_brGcPmk oppure https://www.youtube.com/watch?v=D4q-1_k8CGU&t=28s - suggeriscono le sequenze del ritaglio e della piegatura dei fogli, per costruire automobili, camion e altri soggetti motoristici.