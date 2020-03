Coronavirus, rimandato anche Festival of Speed di Goodwood

Cambio di data anche per il Festival of Speed di Goodwood che si sarebbe dovuto svolgere dal 9 al 12 luglio in Gran Bretagna nella celebre proprietà del duca di Richmond, nel West Sussex. L'epidemia di Covid-19, che sta colpendo pesantemente anche la Gran Bretagna, ha spinto a rivedere il programma del grande evento dedicato alle auto da collezione, con il rinvio ad una data non meglio precisata ma che potrebbe collocarsi nel mese di settembre. ''Nelle ultime settimane - ha detto il proprietario del circuito - abbiamo lavorato insieme a tutti i soggetti coinvolti per verificare la fattibilità del Festival of Speed programmato a luglio. A causa della minaccia del coronavirus e non sapendo se la situazione sarà migliorata a quella data, abbiamo purtroppo deciso di rinviare il Festival of Speed''. Per il momento è invece confermato il Goodwood Revival, originariamente previsto per l'11-13 settembre, naturalmente in funzione degli sviluppi dell'emergenza Covid-19 in Gran Bretagna.