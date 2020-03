Coronavirus: a marzo traffico -56% su Brescia-Padova e A31

Ha subito un calo del 56%, nel periodo dal primo al 24 marzo, il transito di veicoli lungo le autostrade A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, gestite da A4 Holding, società del Gruppo Abertis.

I dati - riferisce oggi la società - evidenziano un calo in termini assoluti da una media di 63 mila a circa 28 mila veicoli al giorno. Il trend negativo, evidentemente condizionato dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha peggiorato ulteriormente la tendenza dell'ultima settimana di febbraio, che già aveva fatto segnare una diminuzione dell'utenza del 25% in entrambe le tratte.

Sono soprattutto i veicoli leggeri ad aver subito un ridimensionamento, arrivando a marzo a totalizzare una flessione media del 66% dei transiti, mentre i veicoli pesanti sono in calo dell'11%, legati alle necessità della movimentazione delle merci.

Il 23 e 24 marzo scorsi, con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm del 22 marzo, i transiti segnano un drastico calo del 73% e gli spostamenti nell'ultimo weekend (21-22 marzo), compresi quindi quelli verso le zone a vocazione turistica, sono arrivati a totalizzare un crollo medio del 93%.