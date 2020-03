Peugeot, una 508 per il tennista italiano Matteo Berrettini

Elegante ma con un'indole estremamente sportiva, nuova Peugeot 508 diventa l'auto di riferimento per uno dei campioni italiani. Il tennista romano Matteo Berrettini, numero 1 in Italia e numero 11 nella classifica mondiale ATP, a soli 23 anni e con ben 57 vittorie, a già raggiunto una serie di risultati incredibili per uno degli sport più seguiti a livello mondiale. Tutto conseguito molto velocemente e con un ritmo davvero incredibile che però gli ha permesso di ritagliarsi del tempo per entrare in possesso della nuova Peugeot 508, l'ammiraglia della casa del Leone messa a sua disposizione dalla filiale italiana. Una grande compagna di viaggio che lo accompagnerà nei suoi prossimi impegni sportivi garantendogli comfort, sicurezza al vertice del mercato e piacere di guida ma anche la possibilità di distinguersi dalla massa grazie ad uno stile distintivo.



È anche l'unico tennista italiano ad aver vinto un torneo ATP su erba, diventando in poche ore un volto noto a livello planetario. Nella classifica dell'Associazione Professionisti del Tennis ha conquistato ben 3 finali sulle 4 disputate in singolare, oltre a 2 titoli su 3 finali nel doppio.



Design sì, ma anche tanta tecnologia innovativa che alza ulteriormente l'asticella all'interno del segmento di appartenenza: nuova 508 si distingue per le linee esterne decisamente eleganti, abbinate ad interni di alta qualità.



Nell'abitacolo non manca il Peugeot i-Cockpit: a bordo sono disponibili diversi sistemi di assistenza tra cui, in anteprima assoluta, il Night Vision che usa uno scanner all'infrarosso per la guida notturna, per elevare ulteriormente la sicurezza di guida.



Vocazione al dinamismo confermata anche a livello tecnico, grazie alle sospensioni MultiLink al posteriore ed alla disponibilità dell'Active Suspension Control, in grado di variare lo smorzamento su tre diversi livelli: comfort, normal e sport. Un grande piacere di guida nel pieno della tradizione della casa del Leone.