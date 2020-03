Ford Kuga, la più elettrificata connessa di sempre

La nuova Ford Kuga presenta nuova Kuga è la vettura dell'Ovale Blu più elettrificata ed è sempre connessa. La nuova arrivata in casa Ford è infatti il primo modello a offrire tre declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti, garantendo una riduzione dei consumi fino al 30 per cento. "Una sola versione non si adattava alle esigenze di tutti i clienti - ha dichiarato Joerg Beyer, Executive Director, Engineering, Ford of Europe - quindi abbiamo sviluppato una strategia di motorizzazioni per nuova Kuga che li aiuti a trovare la soluzione migliore per loro, agevolando, allo stesso tempo, il loro passaggio a uno stile di guida elettrificato. Nuova Kuga è il primo veicolo Ford a beneficiare dell'intera gamma di sofisticate soluzioni Ford Hybrid". Disponibile in allestimento Titanium, Vignale e ST-Line, Kuga ha tra i suoi punti di orgoglio la connettività. In questo caso, protagoniste sono le nuove funzioni della FordPass App, in abbinamento con il modem integrato FordPass Connect che rendono l'esperienza di Kuga Plug-In Hybrid ancora più personalizzata. Altre tecnologie disponibili sono la ricarica wireless e il sistema di infotainment SYNC 3), supportato da un touch-screen centrale da 8 pollici. Il sistema B&O riproduce un'esperienza audio di alta qualità e il nuovo quadro strumenti a colori da 12.3'', fornisce maggiori informazioni ed è più intuitivo e facile da leggere.



"Non crediamo nella tecnologia fine a sé stessa - ha aggiunto Rowley - ma elementi come il nostro modem FordPass Connect e il nuovo Lane-Keeping System con Blind Spot Assist, combinati con la nostra nuova gamma Ford Hybrid, sono stati progettati per riflettere la continua evoluzione delle nostre auto nella loro capacità di inserirsi, con naturalezza, nella vita dei nostri clienti, proprio come farà la nostra nuova Kuga".