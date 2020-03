Coronavirus: Anfia, cancellata edizione 2020 Formula SAE Italy

A causa della situazione attuale, dovuta alla pandemia da Covid-19 e al suo impatto su tutte le attività di aggregazione e sulla socialità in generale, di cui non è ancora possibile conoscere con buona approssimazione la durata, Anfia annuncia la cancellazione dell'edizione 2020 della Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless. ''Consapevoli e convinti che la tutela della salute pubblica debba venire al primo posto nelle nostre scelte, a maggior ragione in riferimento ad un evento educational che ha nel lavoro di squadra e nel confronto reciproco uno dei suoi valori fondanti, questa edizione sarà cancellata - si aggiunge in una nota - . La FSAE Italy accompagnerà comunque il suo pubblico nel corso di quest'anno particolare attraverso i canali social Facebook e Twitter e sul sito web''. Nel frattempo, - precisa il comitato organizzatore Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless - con la speranza di tornare quanto prima alla vita di tutti i giorni, ''ci uniamo alle istituzioni nell'invitarvi a seguire, in questa fase, le norme di contenimento della diffusione dell'epidemia''.