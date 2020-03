Benzinai: De Micheli, vicini a misure sollievo per autostrade

"Per la mia quota parte che riguarda i gestori che sono sulla rete autostradale, siamo già a buon punto per realizzare senza bisogno di una norma ma attraverso un accordo una serie di misure che daranno sollievo soprattutto economico ma anche organizzativo" ai distributori di benzina "e nel comitato di lavoro di domani porteremo anche questo risultato". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in una diretta Facebook sul profilo del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Francesco Russo.