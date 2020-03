Coronavirus: Michelin, annullato evento 'Movin'On' a Montreal

A causa della crisi di Covid-19, il team di Movin'On ha deciso di annullare il vertice mondiale sulla mobilità sostenibile, che si sarebbe dovuta svolgere a Montreal il 3, 4 e 5 giugno 2020.



Movin'On riunisce ogni anno quasi 5.000 tra i principali attori della mobilità sostenibile e mira a offrire soluzioni concrete e innovazioni che possano andare incontro alle esigenze di mobilità di tutti, con l'obiettivo di contribuire al progresso della società senza rappresentare un pericolo per l'ambiente.



''Di fronte a questa crisi sanitaria globale senza precedenti, la priorità principale del team di Movin'On resta quella di proteggere la salute dei nostri dipendenti, dei nostri partner e dei partecipanti - ha precisato Florent Menegaux, ceo di Michelin - Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di annullare il vertice Movin'On, che era in programma a Montreal''.



Interessati a portare avanti i loro progetti, i team stanno attualmente lavorando in stretta collaborazione con tutte le parti interessate dell'ecosistema Movin'On per trovare scenari alternativi. L'accento sarà posto sullo sviluppo di gruppi di lavoro (comunità di interesse), che insieme resteranno impegnati nella costruzione di soluzioni concrete per la mobilità sostenibile. I prossimi eventi Movin'On saranno annunciati più avanti.