Consegne auto Geely Cina, chiavi arrivano a casa col drone

L'onda lunga del coronavirus, anche se meno incombente sui cittadini cinesi, ha comunque influenzato stili di vita e modalità di rapporto con il commercio e gli acquisti in generale. Il costruttore Geely - proprietario anche di Volvo e Lotus - aveva lanciato il 10 febbraio un proprio inedito sistema di vendita che permetteva, anche in situazione di quarantena, di finalizzare ordini online per vari tipi di auto, consentendo la personalizzazione delle specifiche del veicolo, il finanziamento e l'assicurazione online, oltre a offrire la possibilità di ottenere una consegna a domicilio. Geely Auto annuncia ora di aver migliorato il suo sistema di consegna 'contactless' - che evita cioè vicinanze tra persone - direttamente a domicilio o in ufficio. La fase finale del processo, quella della consegna delle chiavi, verrà realizzata con droni, in modo da evitare assolutamente ogni possibilità di contagio. Da quando la piattaforma è stata lanciata sono stati 10.000 i consumatori hanno ordinato e pagato auto Geely, passando prima dal sito di e-commerce e poi facendo gestire gli ordini ai rivenditori locali a cui è affidato il processo di consegna a domicilio. In questo ambito tutte le auto Geely vengono accuratamente disinfettate dalla concessionaria, anche attraverso ionizzazione, prima della consegna, al fine di garantire ai clienti un'esperienza di acquisto assolutamente sicura. Geely ha lanciato, alla fine di febbraio, la Icon che è il primo veicolo prodotto in serie dotato di filtri antibatterici e antivirus.