Coronavirus: Piemonte congela bollo auto fino a giugno

Il Piemonte sospende il pagamento del bollo auto fino a giugno. Lo annuncia all'ANSA l'assessore regionale all'Industria Andrea Tronzano, ancora in quarantena perché positivo al coronavirus ma asintomatico, in collegamento costante con le categorie e già al lavoro per il dopo emergenza.

"Il provvedimento - spiega Tronzano - sarà approvato domani in Giunta. Sospendiamo i pagamenti del bollo di febbraio, marzo, aprile, maggio e riprendiamo a giugno".

"Lo facciamo - rimarca - per due ragioni: lasciare le persone a casa, e dare una iniezione di liquidità, lasciando questi soldi in tasca ai cittadini".

"Sospendiamo anche - aggiunge - i controlli Soris, quelli sulle multe per intendersi. E stiamo valutando ulteriori azioni di sgravio sui tributi di competenza regionale"