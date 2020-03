Il Comune di Firenze ha deciso di rinviare l'entrata in vigore della Ztl notturna estiva. L'avvio del provvedimento previsto a partire dal primo giovedì di aprile, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, viene sospeso fino al termine dell'emergenza sanitaria relativa al Coronavirus. Fino a quella data rimane dunque in vigore l'attuale disciplina della Ztl.