Coronavirus: car sharing Corrente sospeso fino al 3 aprile

Sospeso fino al 3 aprile il il Car Sharing 'Corrente', il servizio di Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) che permette a di prenotare via smartphone e utilizzare auto elettriche all'interno del territorio cittadino.

"In osservanza di quanto stabilito dal Dpcm del 22 marzo 2020 in tema di nuove misure per il contenimento del coronavirus - annuncia l'azienda - il servizio di car sharing elettrico Corrente, attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno - viene temporaneamente sospeso a partire da oggi fino al 3 aprile".