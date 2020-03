Coronavirus: Raggi, rispetto a febbraio -67% auto in strada a Roma

"#RestateACasa. È il principale strumento che abbiamo nella lotta alla diffusione del coronavirus, una battaglia che ci coinvolge tutti in prima persona. I romani stanno facendo la loro parte: rispetto allo scorso anno, nel solo mese di marzo il traffico in città ha subìto una battuta d'arresto. In base ai dati di Roma Servizi per la Mobilità, da mercoledì 5 marzo a oggi il calo è stato costante con percentuali che arrivano a toccare fino al 67 per cento in meno di auto in circolazione rispetto a febbraio". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Solo per farvi un esempio - aggiunge - su viale Palmiro Togliatti, una delle principali arterie della zona est, lunedì scorso le auto su strada ogni ora erano il 76 per cento in meno rispetto al 2019.

Su viale Marconi, nella zona sud, lo stesso giorno, il traffico è sceso invece del 69 per cento. Sono numeri che testimoniano l'impegno dei cittadini romani nel rispettare le norme stabilite dal Governo per sconfiggere questo 'nemico invisibile'".

"E' sceso drasticamente - rende noto ancora la sindaca - anche il numero di passeggeri che utilizzano le metro: in base ai dati sul passaggio ai tornelli, a metà marzo il calo è stato di oltre il 70% rispetto alle prime settimane di febbraio di quest'anno. Roma si sta comportando bene, ma dobbiamo fare ancora di più. Per proteggere noi stessi e gli altri dal coronavirus dobbiamo rimanere a casa il più possibile. Per chi è costretto a spostarsi per necessità - conclude Raggi - abbiamo garantito tutti i servizi di trasporto essenziali. Non è il momento di abbassare la guardia. Ringrazio tutti i romani che hanno capito e che stanno rispettando le regole".