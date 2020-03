Coronavirus, Popmove a sostegno medici Spallanzani-Columbus

La start-up della mobilità innovativa Popmove e ALD, società specializzata nei servizi di noleggio a lungo termine e fleet management, dopo aver appreso della richiesta dell'Ordine dei medici di un servizio di car sharing per i lavoratori ospedalieri penalizzati dallo stop serale dei mezzi pubblici, hanno deciso di rispondere a un appello del Comune di Roma e di attivarsi mettendo a disposizione delle strutture più esposte una flotta di 20 auto, esclusivamente dedicate al personale medico e paramedico.



I veicoli, posizionati nei parcheggi degli ospedali Spallanzani e Columbus, potranno essere utilizzati dal personale a titolo completamente gratuito. Sulle auto comparirà la scritta "be pop move hero" per omaggiare medici, operatori sanitari e infermieri, ovvero coloro che con passione e senso del dovere offrono in queste ore difficili un esempio di abnegazione e serietà all'Italia.