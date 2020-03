Coronavirus, chiude anche l'atelier delle hypercar Bugatti

Anche Bugatti, il celebre brand di hypercar del Gruppo Volkswagen, con sede a Molsheim nella regiona francese del Grand Est, ha sospeso da oggi l'attività nel suo atelier e nella sue officine. I vari regolamenti necessari attuati dai Governi europei per combattere la pandemia di Covid-19 - si legge nella nota dell'azienda - rendono impossibile, tra le altre cose, mantenere la catena di produzione con la relativa fornitura dei pezzi staccati.



''Oggi abbiamo deciso di sospendere la produzione per proteggere il nostro personale e impedire che la pandemia di Covid-19 si diffonda nei nostri siti - ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti - In questa situazione estrema, la nostra responsabilità sociale richiede che si faccia un passo così drastico. La salute del nostro personale e delle loro famiglie, dei nostri clienti, dei nostri partner commerciali e fornitori per noi ha la massima priorità''.



Il presedente Winkelmann ha anche espresso un ringraziamento a tutti i dipendenti Bugatti che hanno sviluppato, prodotto o venduto veicoli straordinari nelle ultime settimane e mesi con impegno e passione nonostante la crisi e, in particolare, il personale di supporto medico che li ha affiancati. ''Nei prossimi giorni e settimane - ha detto Winkelmann - continueremo a tenere d'occhio la situazione in Francia, Germania e in tutto il mondo per poter reagire rapidamente a qualsiasi cambiamento''.