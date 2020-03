Tutti a casa in 500, passare il tempo con racconti e disegni

ROMA - Anche il club degli appassionati della iconica Fiat 500 scende in campo per 'alleggerire' le difficoltà di chi deve passare lunghe giornate in casa, con i ragazzi alla ricerca di cose da fare e l'auto rigorosamente posteggiata nel box o sotto casa. Il Forum del sito www.500clubitalia.it - una community composta da migliaia di persone che quotidianamente si incontrano in questa 'piazza virtuale' per scambiare consigli, chiacchiere e batture - lancia l'idea di un gioco di società legato proprio alla più famosa delle city car. Con 'Tutti a casa in 500' il club lancia una iniziativa che vuole coinvolgere tutte le fasce di età, partendo dai bambini sotto ai 6 anni (con genitori, nonni o zii che sono già soci del club) fino agli appassionati anche 'avanti con gli anni' comunque connessi direttamente o tramite parenti al club. Il regolamento di 'Tutti a casa con 500' prevede per i bambini sotto ai 6 anni - con genitori, nonni o zii già soci del club - la realizzazione di un disegno che ritrae il proprio genitore, zio/a o nonno/a con una 500 storica. Agli studenti delle scuole primarie, sempre con genitori, nonni o zii già soci del club, si richiede l'invio di un breve racconto relativo a esperienze del genitore, zio/a o nonno/a con la 500 storica, corredato eventualmente da disegni. Per gli studenti delle medie e delle superiori, sino ai 18 anni, con gli stessi collegamenti al mondo del club, è previsto l'invio di un racconto o di una poesia con i tema 'come i teenagers vedono i cinquecentisti'. All'iniziativa sono chiamati anche i soci del club, che possono inviare un racconto, anche corredato da fotografie, sulla più bella esperienza in 500 e i compagni o le compagne di soci 'cinquecentisti' che possono inviare un racconto sul tema 'sopportare o supportare la passione della propria metà'. I tre migliori lavori per ciascuna categoria saranno pubblicati su 4PiccoleRuote e riceveranno una felpa del Club in omaggio. I lavori dovranno pervenire entro il 3 aprile via email a ufficio.stampa@500clubitalia.it unitamente al nome dell'autore, a quello del socio (con numero di tessera) specificando il grado di parentela.