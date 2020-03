Fiat 500, il club italiano per la Croce Rossa

Niente raduni in auto a causa del coronavirus e il Fiat 500 Italia Club si organizza in modo virtuale. Con la primavera alle porte solitamente i 'cinquini' starebbero scaldando i motori per l'inizio della stagione 'radunistica'.



Visto però che i meeting sono stati sospesi per l'emergenza sanitaria in corso, per restare in contatto e non mandare sprecata l'occasione di raccogliere fondi per la Crosce Rossa Italiana, alla quale erano destinati i proventi del consueto raduno annuale in favore della Croce Rossa di Loano (SV), il Coordinamento Riviera delle Palme del Fiat 500 Club Italia ha deciso di organizzare un evento 'virtuale'. L'idea è quella di destinare alla Croce Rossa, che tanto si sta adoperando in questo periodo di crisi, il ricavato di quelle che sarebbero state le iscrizioni. Si possono fare donazioni (a partire da 10 euro) sottoscrivendo la campagna già attiva sul sito gofundme. La Croce Rossa Italiana è impegnata su tutto il territorio nazionale per rispondere all'emergenza Coronavirus fin dai primissimi momenti dell'emergenza. E' possibile fare una donazione accedendo a questo sito (https://www.gofundme.com/f/coronavirus-aiutiamo-la-croce-rossa) e lasciando il commento 'Fiat 500 Club Italia'.