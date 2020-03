Coronavirus: Asi dona 1 mln a ‘Insieme per fermare il Covi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - L'Automotoclub Storico Italiano ha donato 1 milione di euro in favore di 'Insieme per fermare il Covid', la raccolta fondi promossa dall'ASI stessa insieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) coordinata dalla Cabina di regia "Benessere Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell'ambito delle politiche per il benessere del Paese e della qualità della vita dei cittadini.



L'iniziativa è partita il 16 marzo e i fondi raccolti saranno destinati sia ad interventi locali a carattere d'urgenza - come ad esempio l'acquisto di respiratori per le terapie intensive - sia ad attività centralizzate. I progetti saranno identificati in un tavolo di lavoro coordinato dalla Cabina di regia "Benessere Italia", del quale faranno parte ANCI - in collegamento con il Comitato Operativo della Protezione Civile - e ASI.



ASI Solidale, che promuove e gestisce le attività solidaristiche della Federazione, ha ideato e sviluppato la raccolta fondi con gli altri attori coinvolti. Il contributo stanziato deriva dalla riallocazione di fondi che erano stati destinati, nel bilancio di previsione del 2020, a progetti di tutela e promozione del motorismo storico e del nostro territorio ma, vista la gravità dell'emergenza sanitaria in corso, si è ritenuto opportuno ridestinarle. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi sul sito www.fermiamoilcovid.it. (ANSA)