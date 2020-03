Coronavirus: a Milano -90% in metrò e -75% di traffico

A causa dell'emergenza Coronavirus, a cui sono seguiti i decreti del governo per limitare il contagio, a Milano sono diminuiti del 90% i passeggeri sulle metropolitane e si è ridotto del 75% il traffico in città, mentre gli ingressi nelle Ztl, area C quella a pagamento, e Area B, che comprende quasi tutta la città, hanno visto un calo rispettivamente del 59% e del 63%. I dati sulle variazioni nel sistema della mobilità a Milano in seguito all'emergenza sanitaria sono stati illustrati in commissione consiliare, che si è riunita in video conferenza, dall'assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli.

Gli ingressi dei taxi in Area C, la ztl del centro, ha visto una riduzione dell' 85%, mentre per i bus turistici si arriva al 97%. Anche la mobilità in condivisione ha visto una forte riduzione: per le auto si tratta del 78%, per le biciclette e gli scooter dell'84%. Granelli ha replicato anche alle polemiche nate nei giorni scorsi per gli assembramenti che si venivano a creare in metropolitana, con la riduzione delle frequenze. "Abbiamo applicato quanto ci è stato detto da Regione Lombardia - ha spiegato -. Quando lunedì abbiamo visto che nelle ore di punta c'erano situazioni di rischio abbiamo chiesto ad Atm di non applicare l'orario estivo ma una riduzione che permettesse il servizio al 75%". Il Comune ha quindi "contravvenuto ad una ordinanza regionale, che ancora non è stata modificata - ha continuato -. Consiglierei di chiedere al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana di modificarla così saremo tutti in regola. Sulle metropolitane già da martedì si sono visti i primi miglioramenti". Alcuni consiglieri comunali chiedono però maggiore attenzione. "Noi dobbiamo dire che chi va in metropolitana deve mettere mascherina e guanti - ha detto il capogruppo del Pd, Filippo Barberis -, anche perché sappiamo che c'è il problema degli asintomatici".