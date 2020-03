Audi, risultati 2019 in ripresa grazie a migliore mix

Un 2019 più che soddisfacente per il Gruppo Audi nonostante la complessità del contesto globale. Le immatricolazioni per il brand dei Cinque Anelli hanno raggiunto 1.845.573 unità (erano state 1.812.485 nel 2018), a cui vanno sommate le 8.205 (+42,7%) supercar di Lamborghini e le 53.183 moto vendute da Ducati. I ricavi del Gruppo Audi hanno raggiunto i 55,680 miliardi di euro, il 3,8% in più rispetto al 2018 quando erano stati di 53,617 miliardi. Grazie al forte mix di prodotti, il marchio principale Audi ha aumentato le proprie entrate da 37,259 del 2018 a 39,467 miliardi dello scorso anno. Il profitto netto ha raggiunto 4,509 miliardi contro i 3,529 del 2018 con un incremento del 27,8% e Il rendimento operativo sulle vendite è risalto all'8,1% rispetto al 6,6% del 2018. "Possiamo essere soddisfatti - ha dichiarato in una nota Bram Schot CEO del Gruppo Audi, dopo aver cancellato anche la conferenza sui risultati a causa dell'emergenza coronavirus - Audi è competitiva. In un ambiente molto impegnativo, ci siamo concentrati sui nostri punti di forza e abbiamo stabilizzato la nostra attività. Il nostro ritorno operativo sulle vendite è stato superiore al 7% in ogni trimestre del 2019 rimanendo all'interno del corridoio di previsione per l'intero anno". In forte crescita anche il flusso di cassa netto, passato da 2,080 miliardi del 2018 a 3,160 miliardi dello scorso anno che, assieme alla liquidità netta di 21,754 miliardi, conferma ancora una volta l'elevata capacità di autofinanziamento del Gruppo Audi. Il ROI è passato dal 10,4% al 12,7%, ben al di sopra del nostro obiettivo minimo. I dipendenti tedeschi Audi (titolati per il bonus) parteciperanno agli utili dell'azienda ricevendo per il 2019 un premio di 3.880 euro, superiore ai 3.630 del 2018.