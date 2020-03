Maserati: rinviata a settembre "MMXX: The Way Forward"

È stato posticipato a settembre l'evento organizzato da Maserati "MMXX: The Way Forward", dedicato al rilancio del Brand e originariamente previsto per maggio 2020.



Lo rende noto la Casa del Tridente spiegando che la decisione è stata presa in considerazione della situazione contingente all'epidemia del coronavirus. "Come già comunicato l'appuntamento si terrà a Modena ed inaugurerà la nuova 'Era del Marchio'. Maserati non si ferma -si legge nel comunicato - il Tridente ripartirà proprio da questa terra, casa del Brand da oltre 80 anni: Maserati e Modena sono due realtà inseparabili, caratterizzate dalla medesima passione, fiducia e audacia nel guardare al futuro. Maserati è 100% DNA italiano in continuo movimento, spinto dall'audacia di non fermarsi anche nei momenti più difficili. Per questo motivo, la Casa del Tridente guarda al futuro e fissa, sin da ora, il mese di settembre 2020 come momento di ripartenza, quando sarà protagonista sul palcoscenico mondiale della mobilità di domani".