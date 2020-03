Seat Leon, obiettivo essere compatta del futuro

Seat punta alto su Leon e sul segmento delle compatte. L'azienda ha investito 1,1 miliardi di Euro con l'obiettivo di introdurre sul mercato vetture dotate di motori più efficienti, livelli di connettività e sistemi di assistenza alla guida inediti, maggiore dinamismo e look ancora più accattivanti. Seat Leon, che è da sempre un pilastro essenziale della gamma di vetture della casa spagnola, è oggi un caposaldo delle intenzioni della casa iberica, nonché un modello di riferimento per il segmento, come dimostrano gli oltre 2,2 milioni di unità vendute nel corso delle sue tre generazioni. La quarta generazione è stata progettata e sviluppata per proseguire una storia di successo e per innalzare il modello a un livello ancor più elevato in termini di connettività, efficienza, dinamismo e sicurezza. La nuova Leon rimane fedele alla filosofia di design alla base di ogni modello targato Seat, portando però una ventata di sportività al segmento delle compatte. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso lo stabilimento del marchio a Martorell, Leon è in prevendita in Italia con i motori 1.5 eTSI (mild-hybrid) e il 1.5 TSI 130 CV.



Nelle prossime settimane verrà introdotto anche il motore 1.0 TSI (con 90 e 110 CV di potenza). Sul fronte del design, l'evoluzione è evidente rispetto al modello precedente: il nuovo linguaggio stilistico degli esterni e degli interni conferisce una personalità più spiccata, grazie alle proporzioni complessive migliorate, al frontale più grintoso e alle linee più fluide. La nuova Leon è la prima auto completamente connessa di Seat, essendo dotata di connettività in-car e out-car (navigazione, funzioni e servizi online), con Full Link che include Android Auto e Wireless CarPlay. In quanto a sicurezza a bordo, Leon è dotata di Cruise Control adattivo predittivo, Emergency Assist 3.0, Travel Assist e Side and Exit Assist.



"Leon è stata migliorata generazione dopo generazione - ha dichiarato Wayne Griffiths, Vicepresidente Vendite e Marketing SEAT e CEO CUPRA - conquistando nuovi clienti. Nel 2019, Leon è stata il nostro modello best seller con oltre 105.900 unità consegnate, oltre a essere l'auto più venduta in Spagna negli ultimi cinque anni. Ora, abbiamo creato la migliore Leon di sempre. Il nuovo modello è stato disegnato mantenendo lo spirito Created in Barcelona ed è, nel contempo, l'auto più sicura, connessa e con il più ampio ventaglio di propulsori che il marchio abbia mai visto. Siamo convinti che la nuova Leon abbia tutti gli ingredienti necessari per renderla la scelta perfetta sia per i clienti privati, sia per le flotte".