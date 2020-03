Opel Manta, 50 anni nasceva fa la 'GT di famiglia'

Cinquant'anni di Manta, la due più due di Opel. Era infatti il 1970, quando la casa tedesca presentò la prima serie della Manta, coupé 2+2 posti realizzata con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio nel segmento all'epoca molto vivace delle coupè da famiglia. Anche la campagna pubblicitaria pensata per l'occasione e che recitava "ogni uomo è un uomo Manta", non lasciava molti dubbi sulle intenzioni della corsaiola coupé Opel. Inizialmente concepita per essere lanciata come Kadett Coupé, la Opel Manta aveva anche una coda che ricordava quella della Opel GT, leggermente allungata. La nuova Opel arrivava anche al momento giusto, quando nelle coupé i clienti non stavano cercando solo la vivacità, ma anche posto per una famiglia e i suoi bagagli: "una GT da famiglia" scriveva di lei una rivista specializzata. Per tutte queste ragioni Opel Manta poté contare su una buona popolarità tra coloro che cercavano un'automobile dall'aspetto sportivo in grado di assicurare buone prestazioni senza rinunciare a un comfort adeguato.

Questa slanciata coupé condivideva la stessa tecnologia della berlina Ascona, cosa che la rendeva accessibile per un'ampia fascia di clienti. Proposta inizialmente con gli stessi motori di 1.600 e 1.900 cc della Ascona-A, dal 1972 ricevette anche un 1.2 da 60 CV (44 kW). Nel novembre 1972 arrivò la versione Manta Berlinetta e due anni dopo Manta GT/E con motore 1.9 litri da 105 CV (77 kW) a iniezione Bosch L Jetronic e finiture opache al posto delle cromature come era tendenza in quei giorni. Nel 1975, poco prima del lancio della seconda serie, fu presentata la versione GT/E Black Magic riconoscibile per la carrozzeria di colore nero e strisce arancioni sulle fiancate. La prima generazione di Opel Manta fu prodotta in 498.553 esemplari fino al 1975.



Per quest'anno sono stati anche programmati i festeggiamenti per i 50 anni di Manta, che da calendario dovrebbero aprire con l'inaugurazione della stagione rally e la Bodensee Klassik (7-9 maggio). Ai nastri di partenza saranno presenti sei Opel Ascona e sei Manta della prima generazione. Questo primo evento sarà seguito da un raduno previsto per il 28 giugno con circa 100 esemplari di Opel Ascona e Manta al Klassikertreffen di Rüsselsheim. A questa festa di compleanno sono attesi circa 30000 visitatori e numerosi Opel club. Un altro evento da non perdere sarà la riunione del 25-27 settembre organizzata dal collezionista ed esperto di Manta Manfred Henning. La località scelta per l'appuntamento è Timmendorfer Strand, sulla costa baltica, esattamente il luogo dove la Manta fu presentata alla stampa cinquant'anni fa.