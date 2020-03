Il United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano, chiede ai tre colossi di Detroit - Fca, General Motors e Ford - di chiudere i loro impianti americani per due settimane a causa del coronavirus. Le case automobilistiche, aggiunge il Uaw, non sembrano al momento intenzionate ad accogliere la richiesta e hanno chiesto 48 ore per mettere a punti piani per la sicurezza dei lavoratori.